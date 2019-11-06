Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Paketkontrolle beim Zoll

Folge vom 06.11.2019
Joyn+
Paketkontrolle beim Zoll

Paketkontrolle beim ZollJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Paketkontrolle beim Zoll

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Zöllner Julia Fölsing und Andreas Urbaniak kontrollieren jede Sendung, die am Frankfurter Flughafen ankommt. Seltene Tiere, verbotene Medikamente, gefälschte Designertaschen, es gibt nichts, was sie noch nicht gesehen haben. Auch heute sind Überraschungen dabei ... Und: Auf Polizeioberkommissar Holger Horn und Kriminalhauptkommissar Andreas Schittko wartet schon der erste Einsatz: Auf einem Schulhof wurde ein Fahrrad vorsätzlich beschädigt - die Täter sind nicht weit ... Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen