Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Paketkontrolle beim Zoll
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Zöllner Julia Fölsing und Andreas Urbaniak kontrollieren jede Sendung, die am Frankfurter Flughafen ankommt. Seltene Tiere, verbotene Medikamente, gefälschte Designertaschen, es gibt nichts, was sie noch nicht gesehen haben. Auch heute sind Überraschungen dabei ... Und: Auf Polizeioberkommissar Holger Horn und Kriminalhauptkommissar Andreas Schittko wartet schon der erste Einsatz: Auf einem Schulhof wurde ein Fahrrad vorsätzlich beschädigt - die Täter sind nicht weit ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins