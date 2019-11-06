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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Unterwegs mit dem Schädlingsbekämpfer

Folge vom 06.11.2019
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Unterwegs mit dem Schädlingsbekämpfer

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Unterwegs mit dem Schädlingsbekämpfer

44 Min.Folge vom 06.11.2019

Schädlingsbekämpfer Reinhard Gajek gegen 10.000 aggressive Wespen: Aber nicht nur Wespen sind sein Aufgabengebiet, auch Millionen von Ratten, Kakerlaken und Co tummeln sich in Berlin ... Und: Mehr als 50.000 Besucher vergnügen sich auf dem Kirschenmarkt im hessischen Gladenbach. Wo so viel Menschen feiern, hat Sicherheit oberstes Gebot. Markus Fischer und Tobias Pieschel sorgen dafür, dass keiner über die Strenge schlägt ... Rechte: kabel eins

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