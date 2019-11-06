Unterwegs mit dem SchädlingsbekämpferJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Unterwegs mit dem Schädlingsbekämpfer
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Schädlingsbekämpfer Reinhard Gajek gegen 10.000 aggressive Wespen: Aber nicht nur Wespen sind sein Aufgabengebiet, auch Millionen von Ratten, Kakerlaken und Co tummeln sich in Berlin ... Und: Mehr als 50.000 Besucher vergnügen sich auf dem Kirschenmarkt im hessischen Gladenbach. Wo so viel Menschen feiern, hat Sicherheit oberstes Gebot. Markus Fischer und Tobias Pieschel sorgen dafür, dass keiner über die Strenge schlägt ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 25: Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen