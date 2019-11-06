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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Zollamt Post Hamburg

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Zollamt Post Hamburg

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Das Zollamt Post in Hamburg - hier landen alle Pakete aus Nicht-EU-Ländern. Die Zöllner Rebekka Meyer und Stephan Hasenbein prüfen, ob die Empfänger ihre Ware auch richtig versteuert haben und nehmen die Pakete ganz genau unter die Lupe. Dabei kommen heute besonders außergewöhnliche Schätze zum Vorschein, mit denen die beiden Zöllner nicht gerechnet haben?Und:Gerichtsvollzieher PirnaThomas Urban ist Obergerichtsvollzieher in der sächsischen Schweiz. Sein erster Einsatz führt ihn zu einem Polizeibeamten, der einen riesigen Schuldenberg angehäuft hat: mehr als 50.000 Euro ... Rechte: kabel eins

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