Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Zollamt Post Hamburg
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das Zollamt Post in Hamburg - hier landen alle Pakete aus Nicht-EU-Ländern. Die Zöllner Rebekka Meyer und Stephan Hasenbein prüfen, ob die Empfänger ihre Ware auch richtig versteuert haben und nehmen die Pakete ganz genau unter die Lupe. Dabei kommen heute besonders außergewöhnliche Schätze zum Vorschein, mit denen die beiden Zöllner nicht gerechnet haben?Und:Gerichtsvollzieher PirnaThomas Urban ist Obergerichtsvollzieher in der sächsischen Schweiz. Sein erster Einsatz führt ihn zu einem Polizeibeamten, der einen riesigen Schuldenberg angehäuft hat: mehr als 50.000 Euro ... Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 25: Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen