Zollkontrolle Messe "Tendence"Jetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Zollkontrolle Messe "Tendence"
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Den Fälschern auf der Spur! Zollinspektorin Silke Langebartels und ihr Kollege Christian Schwarz sind auf einer Einrichtungsmesse in Frankfurt unterwegs. Nicht selten werden hier Plagiate angeboten. Besonders Thailand und China sind für ihre gut gemachten Fälschungen bekannt. Und die beiden Profis müssen nicht lange suchen, bis sie auf "heiße Ware" stoßen. Und:Kontrolle in der JVA Zeithein JVA Zeithain bei Dresden - hier sitzen vor allem Gewaltverbrecher und Rauschgift-Konsumenten ein. Ein gefundenes Fressen für Hundeführer Jörg und seinen vierbeinigen Kollegen Bella ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
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