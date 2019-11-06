Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Ordnungspolizei Eschborn

Folge vom 06.11.2019
Joyn+
Ordnungspolizei Eschborn

Ordnungspolizei EschbornJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Ordnungspolizei Eschborn

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Jörg Eul und Raffaele Capasso gehören zur mobilen Einsatztruppe der Ordnungspolizei Eschborn. Sie sind die einzigen Polizisten Deutschlands, die Verkehrssünder mit Elektrorollern, sogenannten Segways, jagen. Dieses Mal stellen Jörg und Raffaele einen jungen Mann, der während des Autofahrens telefoniert hat. Doch als die beiden den Verkehrssünder genauer unter die Lupe nehmen, bemerken sie, dass bei ihm noch viel mehr im Argen liegt? Und:Ärger im Party-TempelTürsteher Ramon Ademes und Orhan Cebi in Lauerstellung. Im Kölner Partytempel Roonburg steigt heute die berühmt berüchtigte Cala Radjada-Party ... Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen