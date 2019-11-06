Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Ordnungspolizei Eschborn
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Jörg Eul und Raffaele Capasso gehören zur mobilen Einsatztruppe der Ordnungspolizei Eschborn. Sie sind die einzigen Polizisten Deutschlands, die Verkehrssünder mit Elektrorollern, sogenannten Segways, jagen. Dieses Mal stellen Jörg und Raffaele einen jungen Mann, der während des Autofahrens telefoniert hat. Doch als die beiden den Verkehrssünder genauer unter die Lupe nehmen, bemerken sie, dass bei ihm noch viel mehr im Argen liegt? Und:Ärger im Party-TempelTürsteher Ramon Ademes und Orhan Cebi in Lauerstellung. Im Kölner Partytempel Roonburg steigt heute die berühmt berüchtigte Cala Radjada-Party ... Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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