Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Ein Mann - eine Mission
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Raststättentester Michael Bauer kontrolliert heute ein Schnellrestaurant. Doch das ist komplett leer. Hoffentlich liegt das nicht am Service. Für Michael Bauer ist klar, hier muss er ganz genau hinschauen - vor allem beim Essen ... Und: Berit Schiefer und Nico Wollnitz gehören zur mobilen Fahrradstaffel des Chemnitzer Ordnungsamtes. Auf ihrer heutigen Kontrolltour stoßen sie auf eine Gruppe auffälliger Alkoholkonsumenten ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen