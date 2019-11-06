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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Ein Mann - eine Mission

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Ein Mann - eine Mission

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Raststättentester Michael Bauer kontrolliert heute ein Schnellrestaurant. Doch das ist komplett leer. Hoffentlich liegt das nicht am Service. Für Michael Bauer ist klar, hier muss er ganz genau hinschauen - vor allem beim Essen ... Und: Berit Schiefer und Nico Wollnitz gehören zur mobilen Fahrradstaffel des Chemnitzer Ordnungsamtes. Auf ihrer heutigen Kontrolltour stoßen sie auf eine Gruppe auffälliger Alkoholkonsumenten ... Rechte: kabel eins

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