Folge vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Reale Diebe, dreiste Delikte, echte Kontrollen! Ob Polizisten auf Streife, Zöllner bei der Grenzkontrolle, Detektive in der Innenstadt, Ordnungsbeamte, die Falschparker zur Kasse bitten, oder Lebensmittelkontrolleure, die Missstände in Restaurants aufdecken: Die Themen von "Achtung Kontrolle" sind so echt wie das wahre Leben. Die heutige Folge präsentiert die skurrilsten und spannendsten Fälle ... Rechte: kabel eins

