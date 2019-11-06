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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Einsatz für die Polizei Gifhorn

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Thema u.a.: Einsatz für die Polizei Gifhorn

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Spätschicht für Polizeioberkommissar Holger Horn und Kriminalkommissar Marc Herrmann in Gifhorn bei Wolfsburg: In einem Naturschutzgebiet erwischen die Polizisten immer wieder Minderjährige mit Zigaretten oder Alkohol. Und auch heute müssen die zwei nicht lange suchen ... Und: In Halle sind Günter Eichler und Christoph Nentwig vom Gewerbeaufsichtsamt unterwegs zu einer Baustellenkontrolle. Kaum auf der Baustelle angekommen, haben die Kontrolleure schon etwas zu beanstanden ... Rechte: kabel eins

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