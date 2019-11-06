Thema u.a.: Einsatz für die Polizei GifhornJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Thema u.a.: Einsatz für die Polizei Gifhorn
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Spätschicht für Polizeioberkommissar Holger Horn und Kriminalkommissar Marc Herrmann in Gifhorn bei Wolfsburg: In einem Naturschutzgebiet erwischen die Polizisten immer wieder Minderjährige mit Zigaretten oder Alkohol. Und auch heute müssen die zwei nicht lange suchen ... Und: In Halle sind Günter Eichler und Christoph Nentwig vom Gewerbeaufsichtsamt unterwegs zu einer Baustellenkontrolle. Kaum auf der Baustelle angekommen, haben die Kontrolleure schon etwas zu beanstanden ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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