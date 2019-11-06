Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: Jagd auf Mietnomaden

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Sieglinde ist stolze Besitzerin eines Drei-Familien-Hauses. Freude hat sie daran aber bisher wenig: Ihre ehemaligen Mieter zahlen nicht. Deshalb hat sie Detektiv Markus angeheuert. Insgesamt stehen der 68-Jährigen 32.000 Euro zu ... Und: Im Jugendknast der Kölner Justiz-Vollzugsanstalt durchsuchen die JVA-Beamten Holger und Dirk Strafgefangene nach Waffen und Schmuggelware. So wollen sie möglichen Ausbrüchen oder Angriffen vorbeugen. Eine Zelle hat es besonders in sich ... Rechte: kabel eins

