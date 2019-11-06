Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Jagd auf Mietnomaden
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Sieglinde ist stolze Besitzerin eines Drei-Familien-Hauses. Freude hat sie daran aber bisher wenig: Ihre ehemaligen Mieter zahlen nicht. Deshalb hat sie Detektiv Markus angeheuert. Insgesamt stehen der 68-Jährigen 32.000 Euro zu ... Und: Im Jugendknast der Kölner Justiz-Vollzugsanstalt durchsuchen die JVA-Beamten Holger und Dirk Strafgefangene nach Waffen und Schmuggelware. So wollen sie möglichen Ausbrüchen oder Angriffen vorbeugen. Eine Zelle hat es besonders in sich ... Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen