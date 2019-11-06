Remmidemmi beim Techno-Festival Nature OneJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Remmidemmi beim Techno-Festival Nature One
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Einsatzleiter Mathias Schumacher sorgt auf dem riesigen Zeltplatz des Nature One Festivals mit 35 Kollegen für Sicherheit. Wenn sich die Securitys nicht von Anfang an den nötigen Respekt verschaffen, tanzen ihnen die 40.000 Party-Camper das ganze Wochenende auf der Nase herum. Unterdessen überprüft die Polizei, ob die Technojünger Ecstasy, Kokain, Speed oder Marihuana im Gepäck haben. Im letzten Jahr haben die Beamten hier vier Kilo Drogen konfisziert ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 21, Season 25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
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