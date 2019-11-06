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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Remmidemmi beim Techno-Festival Nature One

Folge vom 06.11.2019
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Remmidemmi beim Techno-Festival Nature One

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Remmidemmi beim Techno-Festival Nature One

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Einsatzleiter Mathias Schumacher sorgt auf dem riesigen Zeltplatz des Nature One Festivals mit 35 Kollegen für Sicherheit. Wenn sich die Securitys nicht von Anfang an den nötigen Respekt verschaffen, tanzen ihnen die 40.000 Party-Camper das ganze Wochenende auf der Nase herum. Unterdessen überprüft die Polizei, ob die Technojünger Ecstasy, Kokain, Speed oder Marihuana im Gepäck haben. Im letzten Jahr haben die Beamten hier vier Kilo Drogen konfisziert ... Rechte: kabel eins

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