Achtung Kontrolle an der Schweizer GrenzeJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Achtung Kontrolle an der Schweizer Grenze
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein schlechter Tag für Schmuggler an der Schweizer Grenze: Georg Gebhardt und Zöllner Bastian Körner nehmen einen brandneuen Truck aus Griechenland unter die Lupe. Bei dieser Sonderkontrolle sind sogar Rauschgiftspürhunde im Einsatz ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen