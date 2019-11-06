Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019: Die Eichmeister decken Betrug auf

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Manfred Bornholdt und Thomas Lange vom Eichamt Hamburg kontrollieren auf einem Volksfest einen Süßigkeiten-Händler, der beim Wiegen schummelt. Dadurch macht er richtig Kasse ... Und: Die Zollbeamten Harald und Ingo kontrollieren am Düsseldorfer Flughafen zwei Flugpassagiere, die aus Miami kommen. Im Gepäck finden sie einen Kugelfisch. Doch steht dieser Fisch nicht unter Artenschutz? Rechte: kabel eins

