Folge vom 06.11.2019: Die Eichmeister decken Betrug auf
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Manfred Bornholdt und Thomas Lange vom Eichamt Hamburg kontrollieren auf einem Volksfest einen Süßigkeiten-Händler, der beim Wiegen schummelt. Dadurch macht er richtig Kasse ... Und: Die Zollbeamten Harald und Ingo kontrollieren am Düsseldorfer Flughafen zwei Flugpassagiere, die aus Miami kommen. Im Gepäck finden sie einen Kugelfisch. Doch steht dieser Fisch nicht unter Artenschutz? Rechte: kabel eins
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
