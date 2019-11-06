Unterwegs mit dem Ordnungsamt EislebenJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Unterwegs mit dem Ordnungsamt Eisleben
27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Volker Klemmstein und Peter Kößler vom Ordnungsamt der Lutherstadt Eisleben sind unterwegs zu einem Kampfhund-Besitzer, dessen Vierbeiner als besonders angriffslustig gilt. Hier ist für die Ordnungshüter besondere Vorsicht geboten. Rechte: kabel eins
