Unterwegs mit dem Ordnungsamt HagenJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Unterwegs mit dem Ordnungsamt Hagen
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Unterwegs mit dem Ordnungsamt HagenHagen in Nordrheinwestfalen. Einsatz für die Mitarbeiter des Ordnungssamts. Ihr Ziel: Ein Vereinshaus italienischer Fußballfans. Denn Tamara Legler-Guntermann, Francesco Silletti und Marcel Otto haben einen Tipp bekommen: Hier soll Alkohol verkauft werden - und das ohne Ausschankgenehmigung! Und: Nachtschicht OlpeChefin Susanne Schünemann und ihre Security-Mannschaft um Türsteher Eugen Melcher sind gefordert: in Olpe steigt ein großes Schützenfest und ein Großteil der Gäste drängt danach stark angetrunken in die Nachtschicht. Schnell gibt es Rangeleien zwischen den alkoholisierten Gästen. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
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