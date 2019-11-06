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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Unterwegs mit dem Ordnungsamt Hagen

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Unterwegs mit dem Ordnungsamt Hagen

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Unterwegs mit dem Ordnungsamt HagenHagen in Nordrheinwestfalen. Einsatz für die Mitarbeiter des Ordnungssamts. Ihr Ziel: Ein Vereinshaus italienischer Fußballfans. Denn Tamara Legler-Guntermann, Francesco Silletti und Marcel Otto haben einen Tipp bekommen: Hier soll Alkohol verkauft werden - und das ohne Ausschankgenehmigung! Und: Nachtschicht OlpeChefin Susanne Schünemann und ihre Security-Mannschaft um Türsteher Eugen Melcher sind gefordert: in Olpe steigt ein großes Schützenfest und ein Großteil der Gäste drängt danach stark angetrunken in die Nachtschicht. Schnell gibt es Rangeleien zwischen den alkoholisierten Gästen. Rechte: kabel eins

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