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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Brandermittler auf heißer Spur

Folge vom 06.11.2019
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Brandermittler auf heißer Spur

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Brandermittler auf heißer Spur

44 Min.Folge vom 06.11.2019

Klaus und Jessica vom Kriminalkommissariat 13 in München sind auf dem Weg zu einem Einsatz. Die beiden sind Brandermittler. Ihr Ziel: Ein Dentallabor ist komplett ausgebrannt. Unfall oder Brandstiftung - das ist hier die Frage ... Und: Marcel Huth und Andreas Meyer von der Citystreife sind nachts in Wildau bei Berlin unterwegs, um auf öffentlichen Plätzen nach dem Rechten zu sehen. Bei einer Abiturfeier stoßen sie auf betrunkene Randalierer und müssen eingreifen ... Rechte: kabel eins

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