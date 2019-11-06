Brandermittler auf heißer SpurJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: Brandermittler auf heißer Spur
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Klaus und Jessica vom Kriminalkommissariat 13 in München sind auf dem Weg zu einem Einsatz. Die beiden sind Brandermittler. Ihr Ziel: Ein Dentallabor ist komplett ausgebrannt. Unfall oder Brandstiftung - das ist hier die Frage ... Und: Marcel Huth und Andreas Meyer von der Citystreife sind nachts in Wildau bei Berlin unterwegs, um auf öffentlichen Plätzen nach dem Rechten zu sehen. Bei einer Abiturfeier stoßen sie auf betrunkene Randalierer und müssen eingreifen ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 21, Season 25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
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