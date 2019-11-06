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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kampf gegen die Zigarettenmafia

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Kampf gegen die Zigarettenmafia

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Zollfahnder Andy und Lo der Mobilen Einsatzgruppe vom Zoll in Berlin sind auf der Jagd nach illegalen Zigarettenhändlern. Als sie einen Supermarkt in Marzahn observieren, taucht ein Verdächtiger auf ... Und: Manfred Vogel und Michael Meeuw vom Ordnungsamt sind auf Raserjagd in einer Spielstraße. Dass hier nur Schrittgeschwindigkeit gilt, scheinen nur die wenigsten zu wissen. Einige Raser wollen ihren Fehler aber überhaupt nicht einsehen ... Rechte: kabel eins

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