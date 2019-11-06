Kampf gegen die ZigarettenmafiaJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: Kampf gegen die Zigarettenmafia
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Zollfahnder Andy und Lo der Mobilen Einsatzgruppe vom Zoll in Berlin sind auf der Jagd nach illegalen Zigarettenhändlern. Als sie einen Supermarkt in Marzahn observieren, taucht ein Verdächtiger auf ... Und: Manfred Vogel und Michael Meeuw vom Ordnungsamt sind auf Raserjagd in einer Spielstraße. Dass hier nur Schrittgeschwindigkeit gilt, scheinen nur die wenigsten zu wissen. Einige Raser wollen ihren Fehler aber überhaupt nicht einsehen ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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