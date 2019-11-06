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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Den Schmugglern auf der Spur!

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Den Schmugglern auf der Spur!

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Selb in der Nähe der Deutsch-Tschechischen Grenze: Annette G. und Thomas Z. vom deutschen Zoll sind gemeinsam auf der Jagd nach Schmuggelware aus Osteuropa. Täglich haben sie mindestens einen Fall, der im Gefängnis endet ... Und: 170 Häftlinge sitzen in der JVA in Görlitz ihre Strafe ab. Die Justizvollzugsbeamten Mike Rieger und Rene Melchior müssen jede Sekunde ihres Jobs voll konzentriert sein, um die Arbeit mit Dieben, Sexualstraftätern und Mördern zu meistern. Rechte: kabel eins

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