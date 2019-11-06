Den Schmugglern auf der Spur!Jetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: Den Schmugglern auf der Spur!
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Selb in der Nähe der Deutsch-Tschechischen Grenze: Annette G. und Thomas Z. vom deutschen Zoll sind gemeinsam auf der Jagd nach Schmuggelware aus Osteuropa. Täglich haben sie mindestens einen Fall, der im Gefängnis endet ... Und: 170 Häftlinge sitzen in der JVA in Görlitz ihre Strafe ab. Die Justizvollzugsbeamten Mike Rieger und Rene Melchior müssen jede Sekunde ihres Jobs voll konzentriert sein, um die Arbeit mit Dieben, Sexualstraftätern und Mördern zu meistern. Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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