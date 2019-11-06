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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Heute schon versteuert?

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Heute schon versteuert?

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Hamburg: Die Zöllner Rebekka Meyer und Stephan Hasenbein suchen Postpakete aus Nicht-EU-Ländern, deren Inhalte noch versteuert werden müssen. Ihr erster Fang: brisante Comic-Hefte, die der Sammler lieber unkontrolliert verschickt hätte ... Und: Manfred Vogel und Michael Meeuw machen in Baden-Baden Jagd auf Falschparker. Es dauert nur ein paar Meter, bis sie den ersten Parksünder finden, der einen Behindertenparkplatz besetzt. Rechte: kabel eins

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