Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Heute schon versteuert?
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Hamburg: Die Zöllner Rebekka Meyer und Stephan Hasenbein suchen Postpakete aus Nicht-EU-Ländern, deren Inhalte noch versteuert werden müssen. Ihr erster Fang: brisante Comic-Hefte, die der Sammler lieber unkontrolliert verschickt hätte ... Und: Manfred Vogel und Michael Meeuw machen in Baden-Baden Jagd auf Falschparker. Es dauert nur ein paar Meter, bis sie den ersten Parksünder finden, der einen Behindertenparkplatz besetzt. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen