Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Auf große Fahrt!
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Kiel: Hafenagent Arne Liemann muss zusammen mit dem Zoll und der Bundespolizei ein riesiges Kreuzfahrtschiff zur sogenannten Ausschiffung freigeben und gleichzeitig die Crew des Schiffes koordinieren, bevor es auf große Fahrt gehen kann. Und: Busspurkontrolleure Burkhard Hoth und Mustafa Kaya sind für die Berliner Verkehrs-Gesellschaft täglich auf der Jagd nach dreisten Falschparkern. Es dauert nicht lange, bis sie den ersten Parksünden auf einer Busspur entdecken ... Rechte: kabel eins
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen