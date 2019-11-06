Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Kiel: Hafenagent Arne Liemann muss zusammen mit dem Zoll und der Bundespolizei ein riesiges Kreuzfahrtschiff zur sogenannten Ausschiffung freigeben und gleichzeitig die Crew des Schiffes koordinieren, bevor es auf große Fahrt gehen kann. Und: Busspurkontrolleure Burkhard Hoth und Mustafa Kaya sind für die Berliner Verkehrs-Gesellschaft täglich auf der Jagd nach dreisten Falschparkern. Es dauert nicht lange, bis sie den ersten Parksünden auf einer Busspur entdecken ... Rechte: kabel eins

