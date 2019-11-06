Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Großfahndung in Viersen
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Polizisten Jürgen und Horst werden zu einem bedrohlichen Einsatz gerufen: Ein Jugendlicher soll mit einer geladenen Waffe herumlaufen. Noch ist unklar, ob es sich um einen Amoklauf handelt ... Und: Friedrichshain-Kreuzberg/Berlin: Gerhard Nissen und Klaus Schmidt vom Ordnungsamt sorgen dafür, dass illegale Straßenhändler am beliebten Touristenziel "Checkpoint Charlie" nicht ihr Unwesen treiben ... Rechte: kabel eins
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
6
