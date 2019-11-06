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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Gerichtsvollzieher Bonn

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Gerichtsvollzieher Bonn

44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Bonn: Die Gerichtsvollzieher Frank Metzner und Günter Mikoleizig müssen bei einem Mann über 10.000 Euro eintreiben. Öffnet der Schuldner die Tür oder müssen sie von einem Schlosser die Wohnung aufbrechen lassen? Und: Die Polizisten Torsten und Dirk kommen in Neubrandenburg zu einem Wohnungsbrand. Als sie die Tür öffnen, schlägt ihnen beißender Qualm entgegen und ein Mann liegt hilflos am Boden. Jetzt heißt es schnell handeln! Rechte: kabel eins

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