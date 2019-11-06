Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Gerichtsvollzieher Bonn
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Bonn: Die Gerichtsvollzieher Frank Metzner und Günter Mikoleizig müssen bei einem Mann über 10.000 Euro eintreiben. Öffnet der Schuldner die Tür oder müssen sie von einem Schlosser die Wohnung aufbrechen lassen? Und: Die Polizisten Torsten und Dirk kommen in Neubrandenburg zu einem Wohnungsbrand. Als sie die Tür öffnen, schlägt ihnen beißender Qualm entgegen und ein Mann liegt hilflos am Boden. Jetzt heißt es schnell handeln! Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen