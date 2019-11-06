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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Tierinspektorin auf Kontrolltour

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Tierinspektorin auf Kontrolltour

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Neun Uhr in Hannover: Ein anonymer Anrufer hat Tierinspektorin Susanne Ohlendorf einen Tipp gegeben. Bei einer Familie sollen drei Katzen leben, die ständig Junge bekommen. Angeblich sind die Tiere in keinem guten Zustand und werden in üblen Verhältnissen gehalten ... Und: Deutschlands größte Schlagerparty - Schlager auf Crange: Über 10.000 Fans feiern hier, bis der Arzt kommt! Security-Chef Heiko Pape und sein Team erwarten Randalierer, Betrunkene und jede Menge Ärger ... Rechte: kabel eins

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