Tierinspektorin auf KontrolltourJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Tierinspektorin auf Kontrolltour
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Neun Uhr in Hannover: Ein anonymer Anrufer hat Tierinspektorin Susanne Ohlendorf einen Tipp gegeben. Bei einer Familie sollen drei Katzen leben, die ständig Junge bekommen. Angeblich sind die Tiere in keinem guten Zustand und werden in üblen Verhältnissen gehalten ... Und: Deutschlands größte Schlagerparty - Schlager auf Crange: Über 10.000 Fans feiern hier, bis der Arzt kommt! Security-Chef Heiko Pape und sein Team erwarten Randalierer, Betrunkene und jede Menge Ärger ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 21, Season 25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen