Baupfusch so weit das Auge reichtJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Baupfusch so weit das Auge reicht
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ekkehard Rossow ist Sachverständiger für Gebäudeschäden. Der Besitzer eines Bauernhauses streitet sich mit Handwerkern, die ihn seiner Meinung nach über den Tisch gezogen haben. Weil das Haus unbewohnbar ist, haust der Rentner in einem Wohnwagen ... Und: Zollkontrolle an der deutsch-holländischen Grenze: Die Zöllner Frank Kimpfel und Hans Jansen sind im Zivilfahrzeug auf Grenzpatrouille. Ihr Zielpublikum: Fußgänger und Fahrradfahrer, die Drogen schmuggeln wollen ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen