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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Baupfusch so weit das Auge reicht

Folge vom 06.11.2019
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Baupfusch so weit das Auge reicht

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Baupfusch so weit das Auge reicht

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ekkehard Rossow ist Sachverständiger für Gebäudeschäden. Der Besitzer eines Bauernhauses streitet sich mit Handwerkern, die ihn seiner Meinung nach über den Tisch gezogen haben. Weil das Haus unbewohnbar ist, haust der Rentner in einem Wohnwagen ... Und: Zollkontrolle an der deutsch-holländischen Grenze: Die Zöllner Frank Kimpfel und Hans Jansen sind im Zivilfahrzeug auf Grenzpatrouille. Ihr Zielpublikum: Fußgänger und Fahrradfahrer, die Drogen schmuggeln wollen ... Rechte: kabel eins

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