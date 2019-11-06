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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Von Niederbayern nach Malaysia - Ein Megatransport auf Reisen

Folge vom 06.11.2019
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Von Niederbayern nach Malaysia - Ein Megatransport auf Reisen

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Von Niederbayern nach Malaysia - Ein Megatransport auf Reisen

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Bundesstraßen werden gesperrt, Verkehrsschilder demontiert, Hochspannungsleitungen abgeschaltet und Bahnübergänge zerlegt - ein 74-Meter-Koloss rollt durch Deutschland! Eine riesige Industrieanlage muss von Niederbayern nach Malaysia transportiert werden ... Und: Acht Uhr morgens am Flughafen Frankfurt: Passagiere versuchen immer wieder Zigaretten, Alkohol und Schwarzgeld illegal über die Grenze zu schmuggeln. Heute haben der Zöllner Passagiere aus Kuba im Visier. Rechte: kabel eins

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