Von Niederbayern nach Malaysia - Ein Megatransport auf ReisenJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Von Niederbayern nach Malaysia - Ein Megatransport auf Reisen
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Bundesstraßen werden gesperrt, Verkehrsschilder demontiert, Hochspannungsleitungen abgeschaltet und Bahnübergänge zerlegt - ein 74-Meter-Koloss rollt durch Deutschland! Eine riesige Industrieanlage muss von Niederbayern nach Malaysia transportiert werden ... Und: Acht Uhr morgens am Flughafen Frankfurt: Passagiere versuchen immer wieder Zigaretten, Alkohol und Schwarzgeld illegal über die Grenze zu schmuggeln. Heute haben der Zöllner Passagiere aus Kuba im Visier. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins