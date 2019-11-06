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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Westernmesse Americana

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Westernmesse Americana

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Messezentrum Augsburg: Die "Americana" ist die größte Westernmesse Europas mit Sportturnier, Ausstellermarkt und Entertainment. Doch auch im wilden Westen gibt es eine Hausordnung, an die sich jeder Gast halten muss ... Und: Neun Uhr auf der A 3: Dienstbeginn für die Polizeikommissare Andrea Görg und Martin Kloos von der Autobahnpolizei Fernthal. Die A 3 ist eine wichtige Transitstrecke, und gerade in der Ferienzeit sind hier viele Urlauber in Richtung Süden unterwegs ... Rechte: kabel eins

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