Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Westernmesse Americana
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Messezentrum Augsburg: Die "Americana" ist die größte Westernmesse Europas mit Sportturnier, Ausstellermarkt und Entertainment. Doch auch im wilden Westen gibt es eine Hausordnung, an die sich jeder Gast halten muss ... Und: Neun Uhr auf der A 3: Dienstbeginn für die Polizeikommissare Andrea Görg und Martin Kloos von der Autobahnpolizei Fernthal. Die A 3 ist eine wichtige Transitstrecke, und gerade in der Ferienzeit sind hier viele Urlauber in Richtung Süden unterwegs ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 21, Season 25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
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