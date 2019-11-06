Wesensprüfung für Berliner KampfhundeJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Wesensprüfung für Berliner Kampfhunde
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In Berlin hat Natalja einen Termin bei Hundewesenstester Enrico. Der Sachverständige soll ein Urteil über die Einstufung des dreijährigen "Tito" abgeben - ein American Staffordshire Terrier. Enrico und Assistentin Sandy bringen Hundedummy "Rex" ins Spiel ... Und: Hardy Wischmeier ist mit Leib und Seele Abschlepper. Viele Autofahrer übersehen gerne mal ein Halteverbotsschild. Bei Parksündern kennt der waschechte Berliner kein Pardon ... Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2020-2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen