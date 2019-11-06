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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Wesensprüfung für Berliner Kampfhunde

Folge vom 06.11.2019
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Wesensprüfung für Berliner Kampfhunde

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Wesensprüfung für Berliner Kampfhunde

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In Berlin hat Natalja einen Termin bei Hundewesenstester Enrico. Der Sachverständige soll ein Urteil über die Einstufung des dreijährigen "Tito" abgeben - ein American Staffordshire Terrier. Enrico und Assistentin Sandy bringen Hundedummy "Rex" ins Spiel ... Und: Hardy Wischmeier ist mit Leib und Seele Abschlepper. Viele Autofahrer übersehen gerne mal ein Halteverbotsschild. Bei Parksündern kennt der waschechte Berliner kein Pardon ... Rechte: kabel eins

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