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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Achtung! Spukalarm - Geisterjäger im Einsatz

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Achtung! Spukalarm - Geisterjäger im Einsatz

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In einer Reihenhaussiedlung am Stadtrand wartet auf das Paranormale Untersuchungsteam von Peter Tiedeken ein Einsatz der besonderen Art. Denn der 43-jährige und sein Team sind Geisterjäger. Heute müssen sie zu Lydia Lerbs. Die Mutter von drei Kindern weiß sich nicht mehr zu helfen. In ihrer Wohnung passieren Dinge, für die sie keine normale Erklärung hat. Jetzt sollen Peter Tiedeken und sein Team dem Ganzen auf den Grund gehen?.Auch im Visier des Paranormalen Untersuchungsteams: ein verfallenes, über 130 Jahre altes ehemaliges Krankenhaus. Vor allem Gesänge wollen manche schon nachts hier gehört haben. Rechte: kabel eins

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