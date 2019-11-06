Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Schwarzarbeit Traunstein
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Im Hauptzollamt Rosenheim steht die Kontrolle einer Großbaustelle auf der Tagesordnung. Andreas Maier teilt als Einsatzleiter der Finanzkontrolle Schwarzarbeit sein achtköpfiges Team in zwei Gruppen ein, damit ihnen beim möglichen Zugriff auch niemand entkommen kann. Eine heikle Aufgabe, denn die Schwarzarbeiter kennen viele Tricks, um den Beamten nicht in die Hände zu fallen ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
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