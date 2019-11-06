Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Müllermittler Köln
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Einsatz für die Mülldetektive Ralf und Dieter: In einem Kölner Wohngebiet steht nicht nur eine Mülltüte, sondern gleich ein kompletter Hausstand vor der Eingangstür. Eine Nachbarin hat den Schmutzfink ans Messer geliefert ... Und: Dr. Sylvia Haghayegh und ihr Assistent Marc Schneider sind für die Münchner Tierrettung unterwegs. Egal ob Vierbeiner oder Federvieh - die zwei sind stets an Ort und Stelle, wenn Tiere Hilfe brauchen ... Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 21, Season 25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen