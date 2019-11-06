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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Müllermittler Köln

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Müllermittler Köln

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Einsatz für die Mülldetektive Ralf und Dieter: In einem Kölner Wohngebiet steht nicht nur eine Mülltüte, sondern gleich ein kompletter Hausstand vor der Eingangstür. Eine Nachbarin hat den Schmutzfink ans Messer geliefert ... Und: Dr. Sylvia Haghayegh und ihr Assistent Marc Schneider sind für die Münchner Tierrettung unterwegs. Egal ob Vierbeiner oder Federvieh - die zwei sind stets an Ort und Stelle, wenn Tiere Hilfe brauchen ... Rechte: kabel eins

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