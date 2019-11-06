Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Lebensmittelkontrolleur Heidekreis

Folge vom 06.11.2019
Joyn+
Lebensmittelkontrolleur Heidekreis

Lebensmittelkontrolleur HeidekreisJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Lebensmittelkontrolleur Heidekreis

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Soltau, am Rande der Lüneburger Heide: Lebensmittelkontrolleur Uwe Rudolph überwacht zum Schutz der Verbraucher Betriebe, die Nahrungsmittel herstellen oder verarbeiten. Sein erster Einsatz heute: ein Altenheim. Der Küchenchef ist im Stress. 240 Essen müssen in einer Stunde fertig sein. Doch Kontrolle muss sein ... Und: Karsten Riedel und Andreas Thielicke vom Eichamt Leipzig kontrollieren heute Kfz-Werkstätten ... Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen