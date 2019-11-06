Lebensmittelkontrolleur HeidekreisJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Lebensmittelkontrolleur Heidekreis
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Soltau, am Rande der Lüneburger Heide: Lebensmittelkontrolleur Uwe Rudolph überwacht zum Schutz der Verbraucher Betriebe, die Nahrungsmittel herstellen oder verarbeiten. Sein erster Einsatz heute: ein Altenheim. Der Küchenchef ist im Stress. 240 Essen müssen in einer Stunde fertig sein. Doch Kontrolle muss sein ... Und: Karsten Riedel und Andreas Thielicke vom Eichamt Leipzig kontrollieren heute Kfz-Werkstätten ... Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen