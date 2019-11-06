Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Rettungswagen Reeperbahn
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Alarm in der Feuerwache Hamburg Altona: Direkt am Fischmarkt soll ein Mensch in der Elbe treiben. Für die Feuerwehr bedeutet das Großalarm! Und: Lkw-Kontrolle an der Zollstation Bremerhaven: Die Polizisten Olaf Dömel und Markus Kugler ziehen einen litauischen Autotransporter aus dem Verkehr. Beim Technik-Check ist schnell klar: Hier stimmt etwas nicht! Technikexperte Olaf vermutet einen Defekt im Druckluftsystem ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins