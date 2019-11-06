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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Einsatz für die Polizei Wittenberg

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Einsatz für die Polizei Wittenberg

38 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Polizeikommissar Tobias Trabitz und Polizeiobermeisterin Diana Wurbs sind auf der Jagd nach Rasern. Wegen eines Kindergartens sind nur 40 km/h erlaubt. Doch das ignorieren hier viele Fahrer. Trotz Eis und Schnee rast ein Lkw-Fahrer mit 20 km/h zu viel durch die Straße ... Und: Neun Uhr morgens auf dem Frankfurter Messegelände: Auf der "Automechanika" sind die Zöllner Christian Schwarz und Tonia Morgens Produktfälschern auf der Spur ... Rechte: kabel eins

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