Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Baukontrolleur Berufsgenossenschaft Bau
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Baukontrolleur Berufsgenossenschaft BauBochum im Pott, das ist das Revier von Christopher Wohland und Jochen Becker. Sie kontrollieren Baustellen rund um das Thema Arbeitssicherheit, beauftragt von der Berufsgenossenschaft des Baugewerbes. Und auf diesem Flachdach-Neubau ist ihr Einschreiten dringend erforderlich. Die Absturzsicherungen sind nicht ausreichend, 18 Meter führt hier der freie Fall in die Tiefe, falls einer der Arbeiter stürzt. Lebensgefährliche Arbeitsumstände, die den Kontrolleuren nur eine Maßnahme übriglassen: den vorläufigen Baustopp ... Rechte: kabel eins
