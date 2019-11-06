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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Die Dresdner Polizei auf der Jagd nach Temposündern

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Die Dresdner Polizei auf der Jagd nach Temposündern

28 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Dresdner Polizei auf der Jagd nach Temposündern6:00 morgens in Dresden. Die Polizisten Uwe Jähnichen, Thomas Kiraly und Thomas Triems haben ihre Kontrollstelle heute unweit einer Schule eingerichtet. Hier darf man nur Tempo 30 fahren. Doch daran halten sich längst nicht alle Autofahrer. Lange müssen die Dresdener Polizisten nicht warten. An der Kontrollstelle muss ein BMW eine Zwangspause einlegen. Der Fahrer hat sich erst angeschnallt, als er die Polizei sah - doch auch das kostet ihn nun ein saftiges Verwarnungsgeld ... Rechte: kabel eins

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