Die Dresdner Polizei auf der Jagd nach TemposündernJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Die Dresdner Polizei auf der Jagd nach Temposündern
28 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Dresdner Polizei auf der Jagd nach Temposündern6:00 morgens in Dresden. Die Polizisten Uwe Jähnichen, Thomas Kiraly und Thomas Triems haben ihre Kontrollstelle heute unweit einer Schule eingerichtet. Hier darf man nur Tempo 30 fahren. Doch daran halten sich längst nicht alle Autofahrer. Lange müssen die Dresdener Polizisten nicht warten. An der Kontrollstelle muss ein BMW eine Zwangspause einlegen. Der Fahrer hat sich erst angeschnallt, als er die Polizei sah - doch auch das kostet ihn nun ein saftiges Verwarnungsgeld ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins