Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Nachtschicht Olpe
44 Min.Folge vom 06.11.2019
Volksfeststimmung im sauerländischen Olpe. Beim Stadtfest fließt der Alkohol in Strömen - Vis-a-vis zur Partymeile liegt die Nachtschicht, die einzige Diskothek im Ort. Hier haben die Türsteher um Disko-Chefin Susanne Schünemann und Sicherheitschef Eugen Melcher ein Auge auf mutmaßliche Schläger und Raufbolde. Plötzlich ein Notruf: Bei den Toiletten soll ein Gast zusammen gebrochen sein ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 25, Season 2016, Season 2022-2023: Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen