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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Nachtschicht Olpe

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Nachtschicht Olpe

44 Min.Folge vom 06.11.2019

Volksfeststimmung im sauerländischen Olpe. Beim Stadtfest fließt der Alkohol in Strömen - Vis-a-vis zur Partymeile liegt die Nachtschicht, die einzige Diskothek im Ort. Hier haben die Türsteher um Disko-Chefin Susanne Schünemann und Sicherheitschef Eugen Melcher ein Auge auf mutmaßliche Schläger und Raufbolde. Plötzlich ein Notruf: Bei den Toiletten soll ein Gast zusammen gebrochen sein ... Rechte: kabel eins

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