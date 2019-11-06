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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Inkasso Berlin

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Inkasso Berlin

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Eine Plattenbausiedlung in Berlin. Oliver Günsel und Gordon Herfert sind im Auftrag der Hausverwaltung unterwegs, um Mietschuldner zur Zahlung zu bewegen. Ihr erster Fall: Ärger über eine aufgebrochene Wohnungstür. Jetzt heißt es aufpassen, denn der Mieter wohnt nicht allein. Bei Kampfhunden hört auch für Inkassomitarbeiter der Spaß auf. Im Flur stehen sie gleich vor der defekten Wohnungstür. Und der Mietschuldner zeigt sich kämpferisch ... Rechte: kabel eins

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