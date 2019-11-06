Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Inkasso Berlin
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Eine Plattenbausiedlung in Berlin. Oliver Günsel und Gordon Herfert sind im Auftrag der Hausverwaltung unterwegs, um Mietschuldner zur Zahlung zu bewegen. Ihr erster Fall: Ärger über eine aufgebrochene Wohnungstür. Jetzt heißt es aufpassen, denn der Mieter wohnt nicht allein. Bei Kampfhunden hört auch für Inkassomitarbeiter der Spaß auf. Im Flur stehen sie gleich vor der defekten Wohnungstür. Und der Mietschuldner zeigt sich kämpferisch ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 25, Season 2016, Season 2022-2023: Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen