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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Motorradkontrolle Halberstadt

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Motorradkontrolle Halberstadt

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Polizisten Lothar Fürsterling und Gerhard Lohse kontrollieren heute mitten im Harz Motorräder. Biker leben gefährlich, deshalb steht Sicherheit an oberster Stelle ... Und: Pannenhelfer Andreas Marek ist in Berlin unterwegs. Diesmal soll der gelbe ADAC-Engel ein liegengebliebenes Auto zum Laufen bringen. Andreas macht sich auf Spurensuche, doch das ist bei diesem Kleinwagen gar nicht so einfach ... Rechte: kabel eins

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