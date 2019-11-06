Motorradkontrolle HalberstadtJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Motorradkontrolle Halberstadt
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Die Polizisten Lothar Fürsterling und Gerhard Lohse kontrollieren heute mitten im Harz Motorräder. Biker leben gefährlich, deshalb steht Sicherheit an oberster Stelle ... Und: Pannenhelfer Andreas Marek ist in Berlin unterwegs. Diesmal soll der gelbe ADAC-Engel ein liegengebliebenes Auto zum Laufen bringen. Andreas macht sich auf Spurensuche, doch das ist bei diesem Kleinwagen gar nicht so einfach ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins