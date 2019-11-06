Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Polizeikontrolle in Augsburg

Folge vom 06.11.2019
Joyn Plus
Polizeikontrolle in Augsburg

Polizeikontrolle in AugsburgJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Polizeikontrolle in Augsburg

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Im Visier der Augsburger Polizeibeamten stehen heute besonders schwere Brummis, denn diese sind oft rollende Zeitbomben. Einsatzleiter Hansjörg Schuster winkt die ersten beiden verdächtigen Gefährte raus - zwei schwer beladene Holzlaster ... Sascha, Thomas und Bernhard vom Ordnungsamt Wiesbaden sind auf Streife in der Innenstadt. Die Ordnungshüter sind auf der Suche nach Gurtmuffeln und Handysündern. Die drei müssen nicht lange warten, bis ihnen die ersten ins Netz gehen ... Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen