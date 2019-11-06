Polizeikontrolle in AugsburgJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Polizeikontrolle in Augsburg
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Im Visier der Augsburger Polizeibeamten stehen heute besonders schwere Brummis, denn diese sind oft rollende Zeitbomben. Einsatzleiter Hansjörg Schuster winkt die ersten beiden verdächtigen Gefährte raus - zwei schwer beladene Holzlaster ... Sascha, Thomas und Bernhard vom Ordnungsamt Wiesbaden sind auf Streife in der Innenstadt. Die Ordnungshüter sind auf der Suche nach Gurtmuffeln und Handysündern. Die drei müssen nicht lange warten, bis ihnen die ersten ins Netz gehen ... Rechte: kabel eins
