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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Handy am Steuer, das wird teuer ...

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Handy am Steuer, das wird teuer ...

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Sascha, Thomas und Bernhard vom Ordnungsamt Wiesbaden sind auf Streife in der Innenstadt. Heute stehen Verkehrskontrollen an. Die drei Ordnungshüter sind auf der Suche nach Gurtmuffeln und Handysündern ... Und: Im Visier der Beamten stehen heute besonders schwere Brummis, denn die sind oft rollende Zeitbomben. Einsatzleiter Hansjörg Schuster winkt die ersten beiden verdächtigen Gefährte raus - zwei schwer beladene Holzlaster ... Rechte: kabel eins

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