Handy am Steuer, das wird teuer ...Jetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Handy am Steuer, das wird teuer ...
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Sascha, Thomas und Bernhard vom Ordnungsamt Wiesbaden sind auf Streife in der Innenstadt. Heute stehen Verkehrskontrollen an. Die drei Ordnungshüter sind auf der Suche nach Gurtmuffeln und Handysündern ... Und: Im Visier der Beamten stehen heute besonders schwere Brummis, denn die sind oft rollende Zeitbomben. Einsatzleiter Hansjörg Schuster winkt die ersten beiden verdächtigen Gefährte raus - zwei schwer beladene Holzlaster ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2019-2021: kabel eins