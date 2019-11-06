Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Wild Wild West!
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Seguin in Texas - einst Wilder Westen und heute noch ein gefährliches Pflaster. Denn mit Revolverhelden hat es Police Officer Martina Wissmann aus Waiblingen täglich zu tun. Seit sechs Jahren ist die Deutsche ein waschechter Cop. Sie arbeitet in einem der härtesten Reviere von Texas: Die Arbeitslosigkeit ist hoch, Drogen und Gewalt sind an der Tagesordnung. In den sechs Jahren als Cop in Texas hat sie eines gelernt: Sie muss immer auf der Hut sein! Rechte: kabel eins
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins