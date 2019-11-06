Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Wild Wild West!

Folge vom 06.11.2019
Joyn+
Wild Wild West!

Wild Wild West!Jetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Wild Wild West!

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Seguin in Texas - einst Wilder Westen und heute noch ein gefährliches Pflaster. Denn mit Revolverhelden hat es Police Officer Martina Wissmann aus Waiblingen täglich zu tun. Seit sechs Jahren ist die Deutsche ein waschechter Cop. Sie arbeitet in einem der härtesten Reviere von Texas: Die Arbeitslosigkeit ist hoch, Drogen und Gewalt sind an der Tagesordnung. In den sechs Jahren als Cop in Texas hat sie eines gelernt: Sie muss immer auf der Hut sein! Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen