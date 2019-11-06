Heute u. a.: Ein Tag hinter GitternJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Ein Tag hinter Gittern
76 Min.Folge vom 06.11.2019
Ines Herbig und Boris Nagl arbeiten in der JVA Kempten. Schon oft haben sie Geheim-Botschaften und Schmuggelware in der Post entdeckt. Und auch der nächste Brief ist nicht ohne. In ihm finden die Beamten eine Nagelschere. Auch bei der Zellenkontrolle machen Ines und Boris einen gefährlichen Fund. Und: Einsatz für die Rotlicht-Cops. Dienstbeginn im Polizeirevier Hannover Mitte. Auf die Kommissare Ralf Seidel und Sebastian Spanka wartet eine lange 12-Stunden-Schicht. Erster Einsatz heute: Ausweiskontrolle auf dem Straßenstrich. Doch plötzlich müssen sie zum Busbahnhof. Dort wartet eine stark alkoholisierte Truppe auf die beiden. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 21, Season 25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
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