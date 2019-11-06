Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Heute u. a.: Ein Tag hinter Gittern

Folge vom 06.11.2019
Joyn+
Heute u. a.: Ein Tag hinter Gittern

Heute u. a.: Ein Tag hinter GitternJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Ein Tag hinter Gittern

76 Min.Folge vom 06.11.2019

Ines Herbig und Boris Nagl arbeiten in der JVA Kempten. Schon oft haben sie Geheim-Botschaften und Schmuggelware in der Post entdeckt. Und auch der nächste Brief ist nicht ohne. In ihm finden die Beamten eine Nagelschere. Auch bei der Zellenkontrolle machen Ines und Boris einen gefährlichen Fund. Und: Einsatz für die Rotlicht-Cops. Dienstbeginn im Polizeirevier Hannover Mitte. Auf die Kommissare Ralf Seidel und Sebastian Spanka wartet eine lange 12-Stunden-Schicht. Erster Einsatz heute: Ausweiskontrolle auf dem Straßenstrich. Doch plötzlich müssen sie zum Busbahnhof. Dort wartet eine stark alkoholisierte Truppe auf die beiden. Rechte: kabel eins

Alle verfügbaren Folgen