Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Abschlepp-Alarm in Mayen
30 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Mayen in der Eifel ist das Revier von Ordnungshüterin Birgit Dannhäuser und Jörg Mommbauer. Eine wichtige Zufahrtstraße zum Krankenhaus ist trotz absolutem Halteverbot komplett zugeparkt. Womit die beiden nicht gerechnet haben: Einer der Parksünder ist ihr eigener Kollege ... Und: In Bonn-Beuel ist Gerichtsvollzieher Frank Metzner auf dem Weg zu einem älteren Mann, der Sexpillen im Internet bestellt, aber nicht bezahlt ... Rechte: kabel eins
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
12
Copyrights:© Kabel Eins
