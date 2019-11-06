Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Heute u. a.: Auf der Jagd nach Rasern

Folge vom 06.11.2019
Heute u. a.: Auf der Jagd nach Rasern

Heute u. a.: Auf der Jagd nach Rasern

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Auf der Jagd nach Rasern

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Montag, den 05.12.2011Auf der Jagd nach RasernSamstagmorgen in Bremerhaven. Fred Koellner und Sascha Heymann von der Verkehrspolizei machen heute Jagd auf Raser. Ihre Geheimwaffe: Die Laserpistole. Wer hier zu schnell fährt, den bremsen die beiden gnadenlos aus. Und heute haben sie es mit einigen Bleifüßen zu tun?Und:Abschlepper in BerlinFrühmorgens im Berliner Stadtteil Wedding. Hier startet Hardy Wischmeier vom Abschleppdienst Schramm täglich seine Tour. Der erste Fall: Das Landeskriminalamt braucht seine Hilfe. Die Polizei hat ein gestohlenes Auto wieder aufgespürt und Hardy soll es nun zur Spurensicherung bringen. Kein alltäglicher Job? Rechte: kabel eins

