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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Heute u. a.: Schimmeljäger in Berlin

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Schimmeljäger in Berlin

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Mike Hahn, staatlich geprüfter Bautechniker in Dresden, macht Jagd auf Schimmelpilze. In Familie Keilers Wohnung wütet der Schimmel gewaltig: Die Wände sind schwarz, und die Eltern haben Angst vor ernsten Erkrankungen ihrer Sprösslinge. Mike Hahn stellt Erschreckendes fest: Eines der Zimmer ist faktisch nicht mehr bewohnbar ... Und: Thomas Zach und Sebastian Huß sind Spezialisten im Bereich Schwerlastverkehr. Heute kontrollieren sie einen Laster, der Glasflaschen transportiert. Rechte: kabel eins

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