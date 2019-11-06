Heute u. a.: Schimmeljäger in BerlinJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Schimmeljäger in Berlin
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Mike Hahn, staatlich geprüfter Bautechniker in Dresden, macht Jagd auf Schimmelpilze. In Familie Keilers Wohnung wütet der Schimmel gewaltig: Die Wände sind schwarz, und die Eltern haben Angst vor ernsten Erkrankungen ihrer Sprösslinge. Mike Hahn stellt Erschreckendes fest: Eines der Zimmer ist faktisch nicht mehr bewohnbar ... Und: Thomas Zach und Sebastian Huß sind Spezialisten im Bereich Schwerlastverkehr. Heute kontrollieren sie einen Laster, der Glasflaschen transportiert. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 25, Season 2016, Season 2022, Season 2022-2023: Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen