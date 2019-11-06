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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Heute u. a.: Mietschuldeneintreiber Berlin

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Mietschuldeneintreiber Berlin

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Forderungsmanager Gordon Herfert ist in Berlin-Hellersdorf unterwegs. Sein Auftrag: Für Hausverwaltungen Mietschulden eintreiben. Bei seinem ersten Kunden geht es um einen Rückstand von insgesamt 1.066 Euro. Und hier kennt Gordon kein Pardon mehr ... Und: In einem Hagener Supermarkt haben die Eichbeamten Michael Baum und Michael Dutschke einen Testkauf durchgeführt. Sie überprüfen, ob die Kunden auch wirklich genug Ware für ihr Geld bekommen ... Rechte: kabel eins

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