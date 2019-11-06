Heute u. a.: Mietschuldeneintreiber BerlinJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Mietschuldeneintreiber Berlin
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Forderungsmanager Gordon Herfert ist in Berlin-Hellersdorf unterwegs. Sein Auftrag: Für Hausverwaltungen Mietschulden eintreiben. Bei seinem ersten Kunden geht es um einen Rückstand von insgesamt 1.066 Euro. Und hier kennt Gordon kein Pardon mehr ... Und: In einem Hagener Supermarkt haben die Eichbeamten Michael Baum und Michael Dutschke einen Testkauf durchgeführt. Sie überprüfen, ob die Kunden auch wirklich genug Ware für ihr Geld bekommen ... Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins