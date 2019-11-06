Heute u. a.: Lügen haben ... auch kurze SkiJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Lügen haben ... auch kurze Ski
45 Min.Folge vom 06.11.2019
Johann Walzthöni und Patrik Wolf gehören zur Zivilstreife des Zolls Österreich. Im Skigebiet Ischgl-Samnaun sind sie Schmugglern auf der Spur. Uhren, Rauchwaren und Alkoholika sind hier beliebte Schmuggelware. Und: Lebensmittelkontrolle im Heidekreis. Uwe Rudolph beginnt mit der Überprüfung eines Tante-Emma-Ladens. Die Besitzerin hat den Betrieb erst vor Kurzem übernommen und ist recht unerfahren. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 25, Season 2016, Season 2022-2023: Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen