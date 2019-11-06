Heute u. a.: Bedarfsermittlerin LeipzigJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Bedarfsermittlerin Leipzig
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Tatort: Leipzig. Über 35.000 Menschen sind hier arbeitslos. Sybille Heimbürge und ihr Auszubildender Christian Sklarek sind Bedarfsermittler der Agentur für Arbeit in Leipzig. Einer ihrer Kunden soll Leistungen erschleichen. Das wird heute überprüft! Und: Hansjörg Schuster und Dietmar Gruber von der Autobahnpolizei Augsburg haben heute LKW auf der B 300 bei Schrobenhausen im Visier. Schlecht gesicherte Ladung und abgefahrene Reifen - ein Risiko für alle Verkehrsteilnehmer. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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