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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Heute u. a.: Bedarfsermittlerin Leipzig

Folge vom 06.11.2019
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Heute u. a.: Bedarfsermittlerin Leipzig

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Heute u. a.: Bedarfsermittlerin Leipzig

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Tatort: Leipzig. Über 35.000 Menschen sind hier arbeitslos. Sybille Heimbürge und ihr Auszubildender Christian Sklarek sind Bedarfsermittler der Agentur für Arbeit in Leipzig. Einer ihrer Kunden soll Leistungen erschleichen. Das wird heute überprüft! Und: Hansjörg Schuster und Dietmar Gruber von der Autobahnpolizei Augsburg haben heute LKW auf der B 300 bei Schrobenhausen im Visier. Schlecht gesicherte Ladung und abgefahrene Reifen - ein Risiko für alle Verkehrsteilnehmer. Rechte: kabel eins

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