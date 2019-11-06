Fahrkartenkontrolle BraunschweigJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Fahrkartenkontrolle Braunschweig
39 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16
Braunschweig in Niedersachsen ist das Revier von Lars und Norbert. Als Fahrkartenkontrolleure bei der Verkehrs-AG legen sie hier täglich Schwarzfahrern das Handwerk. Nach 33 Jahren kann Lars und Norbert keiner mehr etwas vormachen. Und: Andreas Marek ist einer von 1.700 Gelben Engeln in Deutschland. Der erste Notruf des Tages kommt von einem älteren Pärchen. Sie haben die Schlüssel im Auto liegen gelassen und stehen nun hilflos davor. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins