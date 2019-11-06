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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Fahrkartenkontrolle Braunschweig

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Fahrkartenkontrolle Braunschweig

39 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16

Braunschweig in Niedersachsen ist das Revier von Lars und Norbert. Als Fahrkartenkontrolleure bei der Verkehrs-AG legen sie hier täglich Schwarzfahrern das Handwerk. Nach 33 Jahren kann Lars und Norbert keiner mehr etwas vormachen. Und: Andreas Marek ist einer von 1.700 Gelben Engeln in Deutschland. Der erste Notruf des Tages kommt von einem älteren Pärchen. Sie haben die Schlüssel im Auto liegen gelassen und stehen nun hilflos davor. Rechte: kabel eins

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