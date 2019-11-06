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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Lkw-Kontrolle in Gau-Bickelheim

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Lkw-Kontrolle in Gau-Bickelheim

39 Min.Folge vom 06.11.2019

Acht Uhr morgens auf der A 61 bei Gau-Bickelheim: Polizeihauptkommissar Fritz Israel und sein Kollege Thorsten Kümmerling vom Gefahr- und Schwerverkehrskontrolltrupp liegen auf der Lauer. Im Visier der Ordnungshüter: gewerblicher Güterverkehr ... Und: Hagen in Nordhein-Westfalen: Hier sind Francesco Silletti und Marcel Otto für die öffentliche Ordnung und Sicherheit zuständig. Ein Bürger hört zu laute Musik - und noch dazu mit anscheinend verfassungsfeindlichen Texten. Rechte: kabel eins

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