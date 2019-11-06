Lkw-Kontrolle in Gau-BickelheimJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2019: Lkw-Kontrolle in Gau-Bickelheim
39 Min.Folge vom 06.11.2019
Acht Uhr morgens auf der A 61 bei Gau-Bickelheim: Polizeihauptkommissar Fritz Israel und sein Kollege Thorsten Kümmerling vom Gefahr- und Schwerverkehrskontrolltrupp liegen auf der Lauer. Im Visier der Ordnungshüter: gewerblicher Güterverkehr ... Und: Hagen in Nordhein-Westfalen: Hier sind Francesco Silletti und Marcel Otto für die öffentliche Ordnung und Sicherheit zuständig. Ein Bürger hört zu laute Musik - und noch dazu mit anscheinend verfassungsfeindlichen Texten. Rechte: kabel eins
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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