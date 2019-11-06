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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Von wegen Briefgeheimnis!

Folge vom 06.11.2019
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 06.11.2019: Von wegen Briefgeheimnis!

39 Min.Folge vom 06.11.2019

An der holländischen Grenze halten die Polizisten Horst Hartmann und Jürgen Maas einen jungen Mann auf, der einen verdächtigen weißen Umschlag mit sich trägt. Die Polizisten gehen davon aus, dass es sich dabei kaum um einen Liebesbrief handeln wird ... Und: Die Zöllner Steffen Reichstein und Rene Müller erwischen ein Trio, das polnische Zigaretten nach Deutschland schmuggeln will ... Rechte: kabel eins

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